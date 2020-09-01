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РИА Новости
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно.В источнике
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Российская газета

Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в «Бессмертном полку»

Российская газета08:34
ЗакC.Ру

Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

ЗакC.Ру08:20
НТВ

«Шутника» из Перми приговорили к обязательным работам за фото Власова

НТВ07:08
Рифей-Пермь

В Перми суд вынес приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Рифей-Пермь07:42
Новости Перми 59.ru

Пермяка осудили за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка»

Новости Перми 59.ru06:42
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

РИА Новости07:19
Properm.ru

Пермяка просят отправить на исправительные работы за размещения портрета изменника Родины Власова

Properm.ruвчера в 04:14

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Ведомости07:23
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ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное дело23:38
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Лероса хотят исключить из «Слуги народа» за критику Зеленского

Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» начали сбор подписей за отставку своего коллеги по фракции Гео Лероса, который выступил на первом заседании парламента четвертой сессии с громкими обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Украина.ру08:58

Societe Generale считает, что коррекция доллара назрела

Доллар продолжает падать, но ему уже пора корректироваться Доллар продолжает снижаться под давлением падения реальной доходности в США и уменьшения преимущества роста США по сравнению с другими развитыми странами, но валюта, возможно, уже перепродана и ей потребуется коррекция, сообщает Societe Generale.
Profinance.ru06:52

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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