Происшествия
REGNUMЖителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда. Молодой человек разместил на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографию одного из руководителей Третьего рейха, сообщили 22 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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«Следователями Главного следственного управления СК России жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма», – говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру07:51
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Загрузившему фото Мюллера на сайт «Бессмертного полка» предъявлено обвинение
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