с чего всё началось

Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда. Молодой человек разместил на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографию одного из руководителей Третьего рейха, сообщили 22 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский самолет По данным издания Businnes Recorder, на борту разбившегося самолета было более 100 пассажиров. 551

Политика Медведев отреагировал на выход США из Договора по открытому небу Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу стал очередным шагом по разрушению системы международной безопасности, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "Вконтакте". 1

Общество Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования. 2K

Здоровье В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ. 16

Общество Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке. 29

Экономика В ЦБ допустили расширение режима кредитных каникул для россиян Условия предоставления кредитных каникул можно упростить для россиян, которые брали ссуды на покупку автомобилей, заявила во время онлайн-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 1

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 10

Религия РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс". 80

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 659

Игры Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра. 22

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 25

Спорт Минспорт заявил о готовности начать подготовку по 21 виду спорта Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство готово начать приостановленную из-за пандемии коронавирусной инфекции подготовку по 21 виду спорта.

Авто В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.

Происшествия Преподаватель курского вуза на 5 лет отправится в колонию за взятки Как установил суд, будучи заведующим кафедрой и заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии одного из курских вузов в 2014 году курянин через посредников получил взятки от студентов за успешную защиту дипломного проекта и получение положительной оценки по нему на госэкзаменах без надлежащей проверки знаний.

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Происшествия ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на российкое правосудие от блогера Владислава Синицы, получившего реальные 5 лет заключения за экстремизм в интернете.

Общество Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.