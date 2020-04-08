Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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с чего всё началось
«Хотим услышать правду и от нашей власти, которая так и не объяснила обществу, зачем прибыло так много русских с погонами, а также почему за все это время они лишь однажды продезинфицировали дом для пожилых людей неизвестным веществом» – интересуется
 автор обращения.
Радио Комсомольская правда15:14

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"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских врачах

Царьград14:27

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

РИА Новости08:57

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России

Комсомольская правда10:52

В Италии создали петицию против российских медиков

Национальная служба новостей10:02

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за помощи из РФ

News.ru09:45

Живущие в Италии украинцы раскритиковали помощь России

Rambler News Service12:42

В Италии создали петицию против медиков из России

Накануне.Ru06:10
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Здоровье

В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса

Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Южный Федеральный 05:47
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 09:20
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Общество

Мэр Саянска отказался вводить самоизоляцию в городе

Решение Олега Боровского жители Саянска поддерживают. Мэр запретил появляться в городе без карантина тем, кто прибыл из-за рубежа.
Южный Федеральный 09:50
Футбол

Капитан вернулся и все решил. В 2009-м Джеррард выкидывал «Реал» из еврокубков

Обманчивый расклад сил В начале 2009 года и «Реал», и «Ливерпуль» активно сражались на нескольких фронтах.
LiveSport.ru вчера в 10:51
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08:42
Кино

«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов

«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Культуромания 16:13
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 20:31
Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета 07:06
Общество

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru 20:22
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
РБК 17:49
Футбол

Трансферная стоимость «Зенита» упала на € 41 млн

Трансферная стоимость «Локомотива» упала на 25,25 миллионов евро (104 миллионов евро).После 22 туров «Зенит» является единоличным лидером РПЛ, набрав 50 очков.
Vprognoze.ru 09:38
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Игры

Благодаря кооперативному режиму Green Hell ставит новые рекорды

Вчера варшавская студия выпустила крупное обновление, которое добавляет в Green Hell кооперативный режим.
Игромания.ру 13:12
Здоровье

Запрет на госпитализацию в Калужской области смягчен

Права на госпитализацию в Калужской области были смягчены. 6 апреля сообщает управление Роспотребнадзора по Калужской области.
ИА Красная Весна 06 апреля в 07:53
Общество

Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса

Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
Российское образование 10:04
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы

Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
REGNUM 11:05
Космос

Американский корабль Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Dragon отстыковался во вторник от Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:22
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Единоборства

Порье считает, что Фергюсон потерпит поражение от Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье сделал прогноз на бой между его соотечественниками Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
RT на русском 13:23
Происшествия

Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме

Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.
РЕН ТВ 20:00
Экономика

Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)

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Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ 11:47
Политика

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Газета.Ru 13:00
Экономика

«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
РИА Новости 18:10
Кино

Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса

Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.
РИА Новости 20:01
Армия и оружие

Разработчик рассказал о защите танков Т-72Б3М и Т-90М от коронавируса

Танки Т-72Б3М и Т-90М оснащены системой защиты от воздействия химического и биологического оружия.
RT на русском 20:38
Футбол

IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
Sports.ru 17:39
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