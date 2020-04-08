Коронавирус
РИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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с чего всё началось
«Хотим услышать правду и от нашей власти, которая так и не объяснила обществу, зачем прибыло так много русских с погонами, а также почему за все это время они лишь однажды продезинфицировали дом для пожилых людей неизвестным веществом» – интересуется автор обращения.Радио Комсомольская правда15:14
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Комсомольская правда10:52
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Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Общество
Мэр Саянска отказался вводить самоизоляцию в городе
Решение Олега Боровского жители Саянска поддерживают. Мэр запретил появляться в городе без карантина тем, кто прибыл из-за рубежа.
Футбол
Капитан вернулся и все решил. В 2009-м Джеррард выкидывал «Реал» из еврокубков
Обманчивый расклад сил В начале 2009 года и «Реал», и «Ливерпуль» активно сражались на нескольких фронтах.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Кино
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов
«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Общество
Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
Футбол
Трансферная стоимость «Зенита» упала на € 41 млн
Трансферная стоимость «Локомотива» упала на 25,25 миллионов евро (104 миллионов евро).После 22 туров «Зенит» является единоличным лидером РПЛ, набрав 50 очков.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Игры
Благодаря кооперативному режиму Green Hell ставит новые рекорды
Вчера варшавская студия выпустила крупное обновление, которое добавляет в Green Hell кооперативный режим.
Здоровье
Запрет на госпитализацию в Калужской области смягчен
Права на госпитализацию в Калужской области были смягчены. 6 апреля сообщает управление Роспотребнадзора по Калужской области.
Общество
Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса
Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы
Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
Космос
Американский корабль Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Dragon отстыковался во вторник от Международной космической станции (МКС).
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Единоборства
Порье считает, что Фергюсон потерпит поражение от Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье сделал прогноз на бой между его соотечественниками Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Происшествия
Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме
Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.
Экономика
Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)
Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Экономика
«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
Кино
Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса
Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о защите танков Т-72Б3М и Т-90М от коронавируса
Танки Т-72Б3М и Т-90М оснащены системой защиты от воздействия химического и биологического оружия.
Футбол
IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.