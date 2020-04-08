Коронавирус
РИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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с чего всё началось
Как сообщает украинское издание «Обозреватель», одна из соавторов документа, проживающая во Флоренции украинка Наталья Гербич, заявила, что составители петиции ставят вопросы, которые по ее мнению «волнуют многих итальянцев».Украина.ру09:46
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Комсомольская правда10:52
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