с чего всё началось

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

Политика Путин поручил продлить водительские права автоматически Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.

Здоровье Минздрав рекомендовал россиянам отложить плановые обращения к медикам Если угрозы жизни и здоровью, нет, в министерстве рекомендовали перенести обращение за плановой медицинской помощью в амбулаторном и стационарном сегментах.

Общество Сын президента Сербии заболел коронавирусом Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.

Общество В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество В Москве медики смогут парковаться бесплатно В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.