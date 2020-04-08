Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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с чего всё началось
Как сообщает украинское издание «Обозреватель», одна из соавторов документа, проживающая во Флоренции украинка Наталья Гербич, заявила
, что составители петиции ставят вопросы, которые по ее мнению «волнуют многих итальянцев».
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