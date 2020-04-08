Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Читать в источнике
Комментировать410
с чего всё началось
«Хотим услышать правду и от нашей власти, которая так и не объяснила обществу, зачем прибыло так много русских с погонами, а также почему за все это время они лишь однажды продезинфицировали дом для пожилых людей неизвестным веществом» – интересуется
 автор обращения.
Радио Комсомольская правда15:14

Подробнее о событии

"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских врачах

Царьград14:27

Живущие в Италии украинцы раскритиковали помощь России

Rambler News Service12:42

В Италии создали петицию против медиков из России

Накануне.Ru06:10

В Италии создали петицию против российских медиков

Национальная служба новостей10:02

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за помощи из РФ

News.ru09:45

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

РИА Новости08:57

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России

Комсомольская правда10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Российская газета 06 апреля в 22:51
Авто

GAC сертифицировал минивэн GN8 для России

На сегодняшний день бренд представлен в России большим кроссовером GS8. Цены на него стартуют от 1898000 рублей.
Тавто.Ру 08:00
Общество

Путин объявил доплаты медикам по коронавирусу: полный список

Президент Владимир Путин объявил, что медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом, с апреля на три месяца устанавливается федеральная доплата.
Московский Комсомолец 09:58
Авто

В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа

В результате оказалось, что «АвтоВАЗ» патентовал немало названий для новых моделей Лада, но ни одно из них так и не было использовано.
Газета DAILY вчера в 11:09
Здоровье

В Норвегии раскритиковали стратегию Швеции по борьбе с COVID-19

Бьёрн Олсен публично выразил свою критику в адрес Агентства общественного здравоохранения Швеции, потому что так называемая стратегия Швеции против коронавируса с целью выработки «стадного иммунитета» полностью провалилась.
REGNUM 05:46
Общество

Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска

Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.
РБК 14:32
Происшествия

В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети

В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Известия 11:10
Хоккей

Овечкин сбрил бороду, приняв участие в челлендже

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в челлендже против коронавируса под названием «Меняйся дома».
RT на русском 11:04
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
REGNUM 00:35
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Общество

Собянин считает бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин считает бессмысленным закрывать предприятия, не оказывающие услуг гражданам, и те, где люди работают в замкнутых коллективах.
Коммерсантъ 15:39
Происшествия

Рауля Арашукова обвинили по полной программе

Коммерсантъ 14:08
Энергетика

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС 19:15
Наука

Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa вчера в 13:30
Общество

Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Известия 13:53
Здоровье

Российские эксперты пришли к выводу: коронавирус будет жить с нами! (dikGAZETE, Турция) (dikGAZETE)

В советское время в магазинах продукты питания при продаже покупателю обязательно заворачивали в оберточную бумагу.
ИноСМИ 19:00
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Космос

Космический корабль по дороге к Меркурию передаст данные о Луне

При движении один из инструментов BepiColombo будет направлен на Луну для проверки устройства до его прибытия на Меркурий.
HotGeo вчера в 08:40
Политика

США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 18:40
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт 17:59
Шоу-бизнес

Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
WomanHit.ru 09:32
Футбол

Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц

Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Казанские ведомости вчера в 08:38
Футбол

Федор Смолов: «Не улетел бы в Россию без разрешения „Сельты“»

Форвард «Сельты» Федор Смолов, выступающий за клуб на правах аренды, подтвердил, что улетел в Россию с разрешения команды.
Матч ТВ 15:12
Происшествия

В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19

Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.
REGNUM 04:44
Кино

«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов

«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Культуромания 16:13
Шоу-бизнес

Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию

7Дней.ру 13:00
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 03:45
Экономика

Финляндия выделит 1 млрд евро на помощь бизнесу на фоне коронавируса

Правительство Финляндии в среду объявило о планах дополнительно направить 1 млрд евро на ликвидацию экономического урона от пандемии коронавируса, а также на борьбу с ним, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 12:35
Футбол

IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
Sports.ru 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное