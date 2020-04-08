с чего всё началось

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Происшествия Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.

Авто GAC сертифицировал минивэн GN8 для России На сегодняшний день бренд представлен в России большим кроссовером GS8. Цены на него стартуют от 1898000 рублей.

Авто В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа В результате оказалось, что «АвтоВАЗ» патентовал немало названий для новых моделей Лада, но ни одно из них так и не было использовано.

Здоровье В Норвегии раскритиковали стратегию Швеции по борьбе с COVID-19 Бьёрн Олсен публично выразил свою критику в адрес Агентства общественного здравоохранения Швеции, потому что так называемая стратегия Швеции против коронавируса с целью выработки «стадного иммунитета» полностью провалилась.

Происшествия В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.

Хоккей Овечкин сбрил бороду, приняв участие в челлендже Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в челлендже против коронавируса под названием «Меняйся дома».

Экономика Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Политика США пересматривают объемы финансирования ВОЗ США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.

Шоу-бизнес Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.

Происшествия В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19 Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.