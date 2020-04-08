Коронавирус
РИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Читать в источнике
Оценить580
с чего всё началось
«Хотим услышать правду и от нашей власти, которая так и не объяснила обществу, зачем прибыло так много русских с погонами, а также почему за все это время они лишь однажды продезинфицировали дом для пожилых людей неизвестным веществом» – интересуется автор обращения.Радио Комсомольская правда15:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Комсомольская правда10:52
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Авто
GAC сертифицировал минивэн GN8 для России
На сегодняшний день бренд представлен в России большим кроссовером GS8. Цены на него стартуют от 1898000 рублей.
Общество
Путин объявил доплаты медикам по коронавирусу: полный список
Президент Владимир Путин объявил, что медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом, с апреля на три месяца устанавливается федеральная доплата.
Авто
В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа
В результате оказалось, что «АвтоВАЗ» патентовал немало названий для новых моделей Лада, но ни одно из них так и не было использовано.
Здоровье
В Норвегии раскритиковали стратегию Швеции по борьбе с COVID-19
Бьёрн Олсен публично выразил свою критику в адрес Агентства общественного здравоохранения Швеции, потому что так называемая стратегия Швеции против коронавируса с целью выработки «стадного иммунитета» полностью провалилась.
Общество
Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска
Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.
Происшествия
В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети
В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Хоккей
Овечкин сбрил бороду, приняв участие в челлендже
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в челлендже против коронавируса под названием «Меняйся дома».
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
Собянин считает бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг
Мэр Москвы Сергей Собянин считает бессмысленным закрывать предприятия, не оказывающие услуг гражданам, и те, где люди работают в замкнутых коллективах.
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
Энергетика
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Наука
Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания
Общество
Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу
Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Здоровье
Российские эксперты пришли к выводу: коронавирус будет жить с нами! (dikGAZETE, Турция) (dikGAZETE)
В советское время в магазинах продукты питания при продаже покупателю обязательно заворачивали в оберточную бумагу.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Космос
Космический корабль по дороге к Меркурию передаст данные о Луне
При движении один из инструментов BepiColombo будет направлен на Луну для проверки устройства до его прибытия на Меркурий.
Политика
США пересматривают объемы финансирования ВОЗ
США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Шоу-бизнес
Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника
Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Футбол
Федор Смолов: «Не улетел бы в Россию без разрешения „Сельты“»
Форвард «Сельты» Федор Смолов, выступающий за клуб на правах аренды, подтвердил, что улетел в Россию с разрешения команды.
Происшествия
В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19
Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.
Кино
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов
«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Экономика
Финляндия выделит 1 млрд евро на помощь бизнесу на фоне коронавируса
Правительство Финляндии в среду объявило о планах дополнительно направить 1 млрд евро на ликвидацию экономического урона от пандемии коронавируса, а также на борьбу с ним, сообщают европейские СМИ.
Футбол
IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.