с чего всё началось

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Общество Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Политика Путин выступит с очередным обращением к россиянам Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 8 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Экономика В России зафиксирован резкий скачок импорта чеснока и имбиря Помимо увеличения объемов поставок чеснока и имбиря в Россию Россельхознадзор за последнюю неделю отмечает резкий рост импорта лимонов в страну.

Футбол Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит» Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в «Зенит» во времена выступления за «Краснодар».

Общество ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из РФ "8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Общество Российским судам продлили ограничения до конца апреля Верховный суд России продлил действия ограничений в режиме работы российских судов из-за коронавируса до 30 апреля.

Шоу-бизнес Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.

Общество Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Общество Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве В столице нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства во время карантина, написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Экономика Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».