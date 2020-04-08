Коронавирус
РИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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с чего всё началось
Как сообщает украинское издание «Обозреватель», одна из соавторов документа, проживающая во Флоренции украинка Наталья Гербич, заявила, что составители петиции ставят вопросы, которые по ее мнению «волнуют многих итальянцев».Украина.ру09:46
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Комсомольская правда10:52
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Политика
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Политика
Путин выступит с очередным обращением к россиянам
Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 8 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Экономика
В России зафиксирован резкий скачок импорта чеснока и имбиря
Помимо увеличения объемов поставок чеснока и имбиря в Россию Россельхознадзор за последнюю неделю отмечает резкий рост импорта лимонов в страну.
Футбол
Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в «Зенит» во времена выступления за «Краснодар».
Общество
ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из РФ
"8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Общество
Российским судам продлили ограничения до конца апреля
Верховный суд России продлил действия ограничений в режиме работы российских судов из-за коронавируса до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку
Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Шоу-бизнес
Степаненко обзавелась молодым ухажёром
Экономика
Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
Футбол
«РБ»: «Уфа» в одностороннем порядке снизила зарплату игрокам на 70%
Сообщается, что футболистам уфимцев в одностороннем порядке было объявлено о сокращении зарплат на 70 процентов.
Общество
Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы
Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
Общество
Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве
В столице нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства во время карантина, написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Политика
Путин поручил губернаторам составить планы по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обязал губернаторов отчитаться перед правительством и Госсоветом по конкретным мерам борьбы с коронавирусом.
Общество
Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая
Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса
Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен на китайский рынок
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Происшествия
Около дамбы в Петербурге утонул пожилой рыбак
63-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке в Финском заливе недалеко от сооружения дамбы С-1. Потеряв равновесие, мужчина упал в воду.