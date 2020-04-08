Коронавирус
РИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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с чего всё началось
Как сообщает украинское издание «Обозреватель», одна из соавторов документа, проживающая во Флоренции украинка Наталья Гербич, заявила, что составители петиции ставят вопросы, которые по ее мнению «волнуют многих итальянцев».Украина.ру09:46
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Комсомольская правда10:52
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Политика
ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи
Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
Футбол
«Реал» объявил о снижении зарплат игроков
«Реал» вошел в число топ-клубов, снизивших зарплаты игроков на время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса.
Общество
Парковка в Москве станет бесплатной для медиков
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов попросил ввести бесплатную парковку для волонтеров и врачей, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
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Политика
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Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Технологии
Google Stadia с сегодняшнего дня становится бесплатной
Западные СМИ писали новости на основе пресс-релиза, где упоминают о запуске бесплатной версии Stadia, тогда как в блоге Google говорится только о двух месяцах Stadia Pro для новичков.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
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Космос
Mars Express показал, как выглядит Юпитер и Сатурн с Марса
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Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
Губернатор Куйвашев ответил на просьбы бизнеса смягчить самоизоляцию
Власти Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции для отдельных сфер бизнеса в некоторых районах области.
Общество
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
В Башкирии врач РКБ сообщила, что о вспышке болезни знали до карантина по коронавирусу
9 больных с диагнозом COVID-19 находятся в больнице.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Экономика
Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Армия и оружие
В Казани началась сборка установочной партии новых Ту-160М2
Выступая во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ, глава военного ведомства рассказал, что на авиазаводе в Казани ведутся работы по восстановлению производства новых стратегических ракетоносцев Ту-160 и уже началось изготовление установочной партии.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Музыка
Лолита перепела Ольгу Бузову в сотом выпуске шоу «Студия Союз»
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Энергетика
Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки
Сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки предложил Райан Ситтон, комиссар железнодорожной комиссии Техаса - регулятора нефтяной отрасли штата.
Общество
Все безработные получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Владимир Путин подчеркнул, что было бы справедливо, если граждане, признанные безработными, могли бы рассчитывать на данный вид материальной поддержки.
Экономика
Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса
Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы
Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.