Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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с чего всё началось
Как сообщает украинское издание «Обозреватель», одна из соавторов документа, проживающая во Флоренции украинка Наталья Гербич, заявила
, что составители петиции ставят вопросы, которые по ее мнению «волнуют многих итальянцев».
Украина.ру09:46

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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

РИА Новости08:57

Живущие в Италии украинцы раскритиковали помощь России

Rambler News Service12:42

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России

Комсомольская правда10:52

В Италии создали петицию против российских медиков

Национальная служба новостей10:02

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за помощи из РФ

News.ru09:45

"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских врачах

Царьград14:27

В Италии создали петицию против медиков из России

Накануне.Ru06:10
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Политика

ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи

Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
ТАСС 14:07
Футбол

«Реал» объявил о снижении зарплат игроков

«Реал» вошел в число топ-клубов, снизивших зарплаты игроков на время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru 13:44
Общество

Парковка в Москве станет бесплатной для медиков

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов попросил ввести бесплатную парковку для волонтеров и врачей, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
РИАМО 14:39
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Технологии

Google Stadia с сегодняшнего дня становится бесплатной

Западные СМИ писали новости на основе пресс-релиза, где упоминают о запуске бесплатной версии Stadia, тогда как в блоге Google говорится только о двух месяцах Stadia Pro для новичков.
Игромания.ру 12:10
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Космос

Mars Express показал, как выглядит Юпитер и Сатурн с Марса

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Общество

Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

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РБК 11:56
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Общество

Губернатор Куйвашев ответил на просьбы бизнеса смягчить самоизоляцию

Власти Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции для отдельных сфер бизнеса в некоторых районах области.
URA.Ru 13:19
Общество

В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 14:14
Здоровье

В Башкирии врач РКБ сообщила, что о вспышке болезни знали до карантина по коронавирусу

9 больных с диагнозом COVID-19 находятся в больнице.
Горобзор.ру 10:34
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Общество

В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ 14:36
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Происшествия

В Казани умерла женщина, на которую вор напал ради продуктов

РИА Новости 12:48
Экономика

Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Forbes 13:48
Армия и оружие

В Казани началась сборка установочной партии новых Ту-160М2

Выступая во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ, глава военного ведомства рассказал, что на авиазаводе в Казани ведутся работы по восстановлению производства новых стратегических ракетоносцев Ту-160 и уже началось изготовление установочной партии.
Военное обозрение вчера в 07:22
Политика

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Вести.Ru 12:19
Музыка

Лолита перепела Ольгу Бузову в сотом выпуске шоу «Студия Союз»

ИА InterMedia 05:01
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Энергетика

Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки

Сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки предложил Райан Ситтон, комиссар железнодорожной комиссии Техаса - регулятора нефтяной отрасли штата.
Российская газета 13:22
Общество

Все безработные получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин подчеркнул, что было бы справедливо, если граждане, признанные безработными, могли бы рассчитывать на данный вид материальной поддержки.
ПензаСМИ 09:25
Экономика

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
РБК 01:00
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Коммерсантъ 11:25
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