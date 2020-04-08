Коронавирус
РИА НовостиЖивущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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с чего всё началось
«Хотим услышать правду и от нашей власти, которая так и не объяснила обществу, зачем прибыло так много русских с погонами, а также почему за все это время они лишь однажды продезинфицировали дом для пожилых людей неизвестным веществом» – интересуется автор обращения.Радио Комсомольская правда15:14
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Комсомольская правда10:52
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Общество
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости
"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Общество
Участников «Бессмертного полка» попросили не собираться на улицах
Организаторы акции "Бессмертный полк" предлагают россиянам вопреки традиции не собираться с фотографиями в шествие, а остаться дома и вспомнить героев за семейным столом.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
По версии следствия, Рауль Арашуков дал своему сыну, экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову, указание о ликвидации в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, претендовавшего на пост руководителя КЧР.
Общество
Стал известен размер штрафов за нарушение режима повышенной готовности
Для граждан штраф при первом нарушении составит 4 тыс. рублей, при повторном – 5 тыс. рублей.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Общество
Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников
Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Абызов женился в СИЗО во время карантина
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Общество
Наравне с коронавирусом распространяется ковидофобия
Инфекция, стремительно распространившаяся по всему миру, привела к тому, что все больше людей стали поддаваться панике.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек и по последним данным статистического портала Worldometer составляет 1 501 665 человек.
Общество
В США от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В США число жертв коронавируса достигло невиданной прежде цифры в 1700 за сутки, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 4 апреля.
Политика
Путин обратился ко всем гражданам России
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса обратился ко всем жителям страны.
Единоборства
Порье считает, что Фергюсон потерпит поражение от Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье сделал прогноз на бой между его соотечественниками Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Политика
Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 банкам России на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента 15 банков России на «негативный», пишет ТАСС.
Армия и оружие
Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу
Политика
Джеймстаунский фонд признан в России нежелательной организацией
Деятельность американской организации «Джеймстаунский фонд» (The Jamestown Foundation) была признана нежелательной на территории России.
Армия и оружие
Аравийская коалиция объявила перемирие в Йемене
Коалиция во главе с Саудовской Аравией останавливает военные действия в Йемене сроком на две недели.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Политика
Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.