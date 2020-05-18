Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖивущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Звезда КВН ответил на вопрос украинского журналиста о Крыме

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Российский юморист резко отреагировал на вопрос, чей Крым

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РИА Новостивчера в 12:41
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Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

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При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
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Культура

«Пухляш» из подтанцовки Little Big попал в рейтинг Forbes

Московский Комсомолец вчера в 09:53
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Общество

В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам

Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом.
1rnd.ru вчера в 13:00
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Технологии

Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor вчера в 03:55
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Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости вчера в 19:53
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Общество

Московским школьникам выставили годовые оценки

15 мая московским школьникам выставили годовые оценки.
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Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания 15 мая в 10:38
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса

Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:06
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Культура

Вандалы снова испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге

Вандалы испортили знаменитое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя стрит-арт-проекта HoodGraff Артема Буржа.
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Гаджеты

Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети

Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera вчера в 13:57
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Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
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Армия и оружие

Немецкое издание назвало провокацией учения НАТО у границ России

НАТО вопреки ситуации с коронавирусом продолжает свои учения у границ Российской Федерации, провоцируя Кремль на ответные действия.
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
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Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»

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РИА Новости вчера в 23:56
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Происшествия

Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства.
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Здоровье

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Online47.ru вчера в 21:16
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 00:28
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Армия и оружие

На бесчинства ВСУ за два дня пожаловались сотни тысяч украинцев

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Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
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Армия и оружие

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Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
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«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru вчера в 18:57
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Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
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Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru вчера в 07:01
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Происшествия

Водитель «Приоры» в центре Красноярска насмерть сбил пешехода

ТВ-Енисей вчера в 21:47
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Общество

Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана

Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым вчера в 03:22
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