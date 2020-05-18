Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 901

Общество В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом. 213

Энергетика Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. 69

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 10

Культура Вандалы снова испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге Вандалы испортили знаменитое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя стрит-арт-проекта HoodGraff Артема Буржа. 38

Общество В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. 899

Происшествия Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 83

Общество Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%). 3

Общество Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму» Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 142 824 случая коронавируса, общее число жертв инфекции в столице составило 1580 человек. 1

Происшествия Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства. 76

Здоровье Назван редкий симптом коронавируса, который может стать единственным Эксперт в области хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова рассказала о редком симптоме коронавирусной инфекции, который может быть "первым и последним". 7