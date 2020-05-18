Политика
РИА НовостиЖивущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
Читать в источнике
Оценить584
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 16 мая в 11:10
Происшествия
При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот
Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
Ведомости вчера в 21:03
Культура
«Пухляш» из подтанцовки Little Big попал в рейтинг Forbes
Московский Комсомолец вчера в 09:53
Общество
В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам
Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом.
1rnd.ru вчера в 13:00
Технологии
Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor вчера в 03:55
Общество
Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости вчера в 19:53
Общество
Московским школьникам выставили годовые оценки
15 мая московским школьникам выставили годовые оценки.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:05
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе
Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания 15 мая в 10:38
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса
Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:06
Культура
Вандалы снова испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге
Вандалы испортили знаменитое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя стрит-арт-проекта HoodGraff Артема Буржа.
Газета.Ru вчера в 16:58
Гаджеты
Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera вчера в 13:57
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Армия и оружие
Немецкое издание назвало провокацией учения НАТО у границ России
НАТО вопреки ситуации с коронавирусом продолжает свои учения у границ Российской Федерации, провоцируя Кремль на ответные действия.
Народные новости вчера в 04:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
РБК вчера в 22:30
Общество
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 142 824 случая коронавируса, общее число жертв инфекции в столице составило 1580 человек.
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства.
Российская газета вчера в 04:07
Здоровье
Назван редкий симптом коронавируса, который может стать единственным
Эксперт в области хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова рассказала о редком симптоме коронавирусной инфекции, который может быть "первым и последним".
Online47.ru вчера в 21:16
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая
Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 00:28
Армия и оружие
На бесчинства ВСУ за два дня пожаловались сотни тысяч украинцев
Луганск, 17 мая 2020, 23:54 — REGNUM Более полумиллиона жалоб на бесчинства ВСУ поступили за два дня в украинское минобороны, сообщает 17 мая «ЛуганскИнформЦентр».
REGNUM вчера в 16:54
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня вчера в 07:56
Армия и оружие
В США испугались нового «морского монстра» из России
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:08
Гаджеты
«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru вчера в 18:57
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru вчера в 07:01
Происшествия
Водитель «Приоры» в центре Красноярска насмерть сбил пешехода
ТВ-Енисей вчера в 21:47
Общество
Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана
Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым вчера в 03:22