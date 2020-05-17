Политика
РИА НовостиЖивущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда.
— Сергей Писаренко, российский актёрИзвестия 14:31
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Комсомольская правда14:49
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УАЗ модернизировал систему контроля качества
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На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Авто
За первую половину мая 10 брендов изменили цены на автомобили
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
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Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
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Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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РИА Новости 18:10
Общество
Red Wings приобретет до 60 самолетов SSJ100
Газета.Ru 16:10
Общество
Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии
Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Единоборства
Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, прошел третий за последние 8 дней турнир под эгидой UFC.
Комсомольская правда вчера в 23:55
Армия и оружие
Эксперт рассказал о роли науки в оборонительном потенциале страны
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Парламентская газета 09:59
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В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
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Футбол
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Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Футбол
Двое фанатов смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева
Двое болельщиков в Берлине смотрели матч 26-го тура Бундеслиги «Унион» — «Бавария» (0:2) вживую, несмотря на то что встреча проходила при пустых трибунах.
RT на русском 17:15
Политика
Китай обвинили в рассылке туристов по миру для «посева коронавируса»
Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции.
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В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
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«Ижавиа» ожидает более 230 млн рублей субсидий от правительства
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Минобрнауки готовится увеличить количество бюджетных мест в вузах
Бюджетных мест в российских вузах может стать больше уже в этом году.
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