Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда.

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

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