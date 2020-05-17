В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки.

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

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