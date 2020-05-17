Политика
РИА НовостиЖивущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки.
— Сергей Писаренко, российский актёрТелеканал 360° 15:03
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Комсомольская правда14:49
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Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Общество
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба.
Москва 24 15:10
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
ТАСС 09:39
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме
Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году.
Известия вчера в 18:20
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Общество
ЕГЭ по базовой математике отменили
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.
Аргументы недели 05:32
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Общество
В России остановился рост распространения коронавируса
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Здоровье
На Украине с начала года умерли более 700 человек от СПИДа
Более 700 человек скончались от СПИДа на Украине с начала текущего года, также было зафиксировано 5256 случаев инфицирования ВИЧ, сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.
РИА Новости 07:57
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
Хоккей
«Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ
Атака у России была убойная, оборона тоже радовала громкими именами, неуверенность поначалу вызывала только вратарская линия Кошечкин – Ерёменко, и тренерский штаб до последнего ждал известий из-за океана, надеясь на приезд Евгения Набокова.
Чемпионат 12:00
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая.
Picsnews.net 15 мая в 03:57
Космос
Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк
Газета.Ru вчера в 01:47
Космос
Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей
Взгляд.ру 14 мая в 07:52
Авто
Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
Технологии
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру 15:03
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Происшествия
Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия вчера в 09:24
Общество
Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации.
РБК 15:19
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Игры
Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:29
Общество
«Северному потоку-2» отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС.
Российская газета 15 мая в 03:50
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Авто
В России продают редкий ВАЗ-2103 с «автоматом»
В Новосибирске выставили на продажу редкий ВАЗ-2103 с автоматической трансмиссией, соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
Тарантас Ньюс 15 мая в 02:09