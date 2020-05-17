В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки.

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Общество В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба. 390

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,1K

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году. 28

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 761

Происшествия Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции. 96

Общество ЕГЭ по базовой математике отменили Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет. 77

Общество Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. 342

Здоровье На Украине с начала года умерли более 700 человек от СПИДа Более 700 человек скончались от СПИДа на Украине с начала текущего года, также было зафиксировано 5256 случаев инфицирования ВИЧ, сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины. 1

Общество В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов. 208

Хоккей «Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ Атака у России была убойная, оборона тоже радовала громкими именами, неуверенность поначалу вызывала только вратарская линия Кошечкин – Ерёменко, и тренерский штаб до последнего ждал известий из-за океана, надеясь на приезд Евгения Набокова.

Авто Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая. 1

Авто Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом. 17

Технологии В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.

Происшествия Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами. 76

Общество Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации. 4