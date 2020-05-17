Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖивущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV. Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Lenta.ru21:14

Живущий на Украине юморист из России резко ответил на вопрос о Крыме

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Российский юморист резко ответил на вопрос украинского блогера о Крыме

Взгляд.ру15:47

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Комсомольская правда14:49

Проживающий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

RT на русском21:09

Живущий в Киеве российский квнщик резко ответил насчет Крыма

Московский Комсомолец13:50

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

РИА Новости12:41
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Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия 19:55
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей

Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:04
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa 09:55
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
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Общество

Плюс 71: новые случаи COVID-19 выявили в Приморье

За минувшие сутки ещё 71 человек заболел COVID-19 в Приморье, сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
Deita.ru 21:45
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
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Финансы

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:20
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Происшествия

Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе

АСТВ вчера в 02:44
Игры

В Сети появилась информация о дате релиза Assassin’s Creed Valhalla

NewInform вчера в 10:32
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Армия и оружие

В Госдепе увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО

Rambler News Service вчера в 12:46
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Здоровье

Главный педиатр Хакасии рассказала все о тестировании на COVID-19

Специалистам Республиканской детской клинической больницы часто задают вопросы о тестировании на коронавирус.
ИА Хакасия 21:30
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
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Происшествия

Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы

"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
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Политика

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
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Авто

Dyson показал электромобиль для конкуренции с Tesla

Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 13:44
10
Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
3,3K
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
1,1K
Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
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Здоровье

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости 09:20
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Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes

Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
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Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
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Общество

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
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Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
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Финансы

Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой

Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:50
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели 05:19
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Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
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Общество

Комитет по бюджету ЗС Прибайкалья рекомендовал отклонить законопроекты, вынесенные на сессию 18 мая

Комитет по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, заседание которого прошло утром 18 мая, рекомендовал отклонить законопроекты, внесенные на рассмотрение внеочередной 30-й сессии Законодательного собрания региона.
ИА Альтаир 21:40
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