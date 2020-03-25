Общество

ТагилСити.руТагилСити.руЖизнь россиян изменится с 1 апреля

В среду, 22 апреля в России пойдет общероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон страны.
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Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

News.ruвчера в 17:00

Индексация пенсий, чипирование обуви: что ждет россиян с 1 апреля

NashGorod.ru06:37

Стало известно, как изменится жизнь россиян с 1 апреля

iReactor09:21

Что ждет россиян с 1 апреля

Город55.ру06:34

Какие перемены ждут жителей России с 1 апреля

Newstracker.ru06:14

Жизнь россиян изменится с 1 апреля

ТагилСити.ру06:19

В России с 1 апреля ожидаются серьезные изменения

56orb.ru06:43
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Политика

Путин: Меры против коронавируса в России дадут результат, если мы проявим сплочённость

Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты в России по противодействию коронавирусу, дадут результат, если граждане проявят сплочённость: если государство и всё российское общество будут действовать вместе.
Крым 24 09:43
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Ведомости 07:17
Экономика

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля включительно нерабочей. Это должно снизить распространение коронавируса.
Kazanfirst.ru 09:28
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Хоккей

Сергей Мозякин может покинуть «Металлург»

МедиаЗавод 01:42
Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Гаджеты

Apple обновила iPhone и iPad до iOS 13.4

Купертино, США, 25 марта 2020, 14:41 — REGNUM Обновление операционных систем до iOS 13.4 и iPadOS 13.4 для iPhone, iPad, Mac и Apple TV выпустила компания Apple.
REGNUM 07:41
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Польша продлила до 13 апреля действие решения о закрытии границ

Власти Польши приняли решение продлить до 13 апреля распоряжение о закрытии границ республики для противодействия распространению коронавируса нового типа.
ТАСС 09:37
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Общество

Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы

Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.
Ореанда-Новости 10:25
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Энергетика

Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на бензин в России.
RT на русском 10:22
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
РИАМО вчера в 09:47
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Общество

Чубайс поддержал раздачу денег россиянам из-за коронавируса

Идея с выдачей каждому гражданину из-за распространения коронавируса фиксированной суммы, которая обсуждается в разных странах, является правильной, однако применительно к России нужен свой подход, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Экономика сегодня вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Политика

Путин восхитил турецкие СМИ визитом в больницу с заболевшими COVID-19

РЕН ТВ 09:21
Общество

Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Вечерняя Москва 10:27
Общество

Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области

Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Rostov gazeta 07:12
Политика

В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве

Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Здоровье

Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина

Отмечается, что министр здравоохранения Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.
Украина.ру 08:16
Общество

ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае

Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.
News.ru 06:00
Политика

Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
REGNUM вчера в 14:35
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