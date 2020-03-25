В среду, 22 апреля в России пойдет общероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон страны.

Жизнь россиян изменится с 1 апреля

Экономика Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля включительно нерабочей. Это должно снизить распространение коронавируса.

Политика Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Общество Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Гаджеты Apple обновила iPhone и iPad до iOS 13.4 Купертино, США, 25 марта 2020, 14:41 — REGNUM Обновление операционных систем до iOS 13.4 и iPadOS 13.4 для iPhone, iPad, Mac и Apple TV выпустила компания Apple.

Общество Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.

Общество Чубайс поддержал раздачу денег россиянам из-за коронавируса Идея с выдачей каждому гражданину из-за распространения коронавируса фиксированной суммы, которая обсуждается в разных странах, является правильной, однако применительно к России нужен свой подход, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Общество Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.

Политика В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.