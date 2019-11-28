Общество

Deita.ruDeita.ruЖизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
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Стало известно, какие изменения ждут россиян с 1 декабря

ФедералПрессвчера в 21:17

Как законы декабря изменят жизнь россиян

Российская газетавчера в 21:00

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Вести.Ruвчера в 02:10

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

Live24вчера в 06:18

Новые тарифы и пошлины: Как изменится жизнь россиян

Рамблервчера в 01:54

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru26 ноября в 16:00

Какие изменения произойдут в жизни граждан РФ в декабре

Кривое-зеркало.ру26 ноября в 15:29
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Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
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Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
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Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

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Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
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В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
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На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

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