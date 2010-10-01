Еще 68 человек в Москве стали жертвами коронавируса. Данные приводит оперативный штаб за минувшие сутки. Как отмечают медики, у всех скончавшихся был диагностирован коронавирус и пневмония.

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