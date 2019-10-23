Полузащитник московского "Локомотива" португалец Жоао Марио считает, что его команда не заслуживала поражения в матче футбольной Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".

Жоао Марио: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Ювентуса»

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