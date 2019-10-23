Футболисты «Локомотива» не смогли удержать положительный результат в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.

«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

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