Лига чемпионов
Sport24.ru«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Блез Матюиди
|17′
|30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
|48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|65′
Хуан Гильермо Куадрадо
|68′
|72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
|77′
Пауло Дибала
|79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
|81′
|83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
|90′
Дмитрий Баринов
|69%
|Владение мячом
|31%
|90%
|Процент точных передач
|65%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|20
|14
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
21
Игуаин
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
33
Бернардески
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
18
Коломейцев
59
Миранчук
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
Футболисты «Локомотива» не смогли удержать положительный результат в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости дня на Nevasport: еще один четверной в группе Тутберидзе и поражение «Локомотива»
Нева Спортвчера в 17:01
Владимир Быстров — о втором голе «Ювентуса»: «Гильерме надо было дотягиваться»
Спорт-Экспрессвчера в 17:44
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Армия и оружие
Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
REGNUM 06:02
Технологии
Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США
В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета 05:30
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.
Известия 07:46
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Происшествия
Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины
В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.
RT на русском 07:36
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Кино
«Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат
Фильм «Форрест Гамп» американского режиссёра Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат.
News.ru 08:02
Армия и оружие
Ирак дал США четыре недели на вывод переброшенных из Сирии военных
Американские войска, выведенные из Сирии, покинут Ирак через четыре недели - заявил министр обороны Ирака.
Военное обозрение 07:19
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 подешевел до уровня смартфонов на Snapdragon 730
Пока Vivo готовит экстремально доступный смартфон на платформе Snapdragon 855, Xiaomi Mi 8 — флагманская модель прошлого года, построенная на SoC Snapdragon 845 — очень сильно подешевела в Китае.
iXBT.com 21 октября в 23:53
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Авиасообщение между РФ и Египтом может быть скоро восстановлено
Вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в скором времени.
iReactor 03:54
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»
Верховный суд России обязал привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн в пользу "Татнефти", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:46
Политика
Против депутатов партии Зеленского возбудили дело о взяточничестве
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Lenta.ru 04:58
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
В аварии погибли оба водителя и женщина, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля «Лада Ларгус».
Московский Комсомолец 04:28
Кино
Опубликован трейлер финального эпизода «Звёздных Войн»
На официальном YouTube-канале «Звездных Войн» появился дублированный трейлер девятого эпизода саги.
ОК! вчера в 01:34
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Работы на строительстве свалки в Шиесе возобновились под охраной ОМОНа
Агентство Телеграф 06:05
Футбол
К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше
Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов.
Peterburg2.ru 06:25
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Здоровье
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Соловей.Инфо 03:29