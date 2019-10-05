Как сообщает твиттер москвичей, обследование показало у футболиста сильный ушиб пятки. Жоаозиньо был заменен на 43-й минуте встречи. Сразу после замены полузащитник был отправлен в местную больницу с подозрением на перелом.

Жоаозиньо получил сильный ушиб пятки в матче с «Оренбургом»

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