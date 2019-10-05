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Sport24.ruSport24.ruЖоаозиньо получил сильный ушиб пятки в матче с «Оренбургом»

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Как сообщает твиттер москвичей, обследование показало у футболиста сильный ушиб пятки. Жоаозиньо был заменен на 43-й минуте встречи. Сразу после замены полузащитник был отправлен в местную больницу с подозрением на перелом.
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