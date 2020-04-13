Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции, пишет FcInterNews.К 27-летнему португальцу проявляет интерес "Марсель". Напомним, что контракт игрока принадлежит "Интеру", а за московский клуб хавбек выступает на правах аренды.

Жоау Мариу может перейти в «Марсель»

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