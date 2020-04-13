Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruЖоау Мариу может перейти в «Марсель»

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции, пишет FcInterNews.К 27-летнему португальцу проявляет интерес "Марсель". Напомним, что контракт игрока принадлежит "Интеру", а за московский клуб хавбек выступает на правах аренды.
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Жоау Мариу может перейти из «Локомотива» в «Марсель»

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Жоау Мариу может перейти в «Марсель»

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«Марсель» заинтересован в Жоау Мариу

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Sport24.ru14 апреля в 01:58

Жоау Мариу: «В России хватает матчей против низких по уровню команд»

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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом

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ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35

Московский Комсомолец вчера в 18:27
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Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
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19-летний сын Кирилла Андреева женился

Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru вчера в 15:01
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Кино

Лишь 1% фанатов киновселенной Marvel пройдёт этот тест

Фильм Про вчера в 12:32
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Шоу-бизнес

Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ

РИА Новости вчера в 15:33
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Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости вчера в 12:50
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Технологии

В России создали приложение для поиска у себя симптомов коронавируса

В России запустили приложение, которое помогает выявить внешние симптомы болезни и оценить степень вероятности заражения коронавирусом.
URA.Ru вчера в 12:13
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Здоровье

Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб вчера в 21:25
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Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
170
Общество

Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов

Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 23:05
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Кино

В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»

Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 13 апреля в 01:26
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Общество

В России остался лишь один регион без коронавируса

Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня вчера в 05:38
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
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Общество

Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера

В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс вчера в 20:23
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Общество

Одних животных другим скормит зоопарк из-за коронавируса

Live24 вчера в 07:18
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Происшествия

Поронайский стоматолог, заразившийся коронавирусом, работал с людьми

Житель Поронайского района приехал на Сахалин, получил предписание Роспотребнадзора о соблюдении режима в домашней обсервации, однако продолжил заниматься трудовой деятельностью.
АСТВ вчера в 23:24
Политика

Лавров рассказал, как защищает свой организм от коронавируса

В качестве мер защиты от коронавирусной инфекции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал чаще мыть руки.
Общественная служба новостей вчера в 13:30
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Здоровье

В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом

Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
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Политика

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
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Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости 14 апреля в 21:33
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую

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31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
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Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 15:31
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Наука

Быстрое таяние ледников Гренландии связали с безоблачной погодой

Резкое сокращение площади ледового покрова Гренландии в прошлом году могло быть связано не только с растущими среднегодовыми температурами, но и с тем, что прошлым летом над островом царила безоблачная погода.
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Наука

Ученые предупредили об опасных последствиях заражения коронавирусом

Ученые из Калифорнийского университета (США) предупредили, что заразившиеся коронавирусом могут столкнуться с рядом психоневрологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 22:53
Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке 13 апреля заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
Чита.Ру 13 апреля в 19:59
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Жоау Мариу
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Интернационале», выступающий на правах аренды за московский «Локомотив». Игрок сборной Португалии, победитель чемпионата Европы 2016 года, участник чемпионата мира 2018 года.
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