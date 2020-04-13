Коронавирус
Soccer.ruЖоау Мариу может перейти в «Марсель»
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции, пишет FcInterNews.К 27-летнему португальцу проявляет интерес "Марсель". Напомним, что контракт игрока принадлежит "Интеру", а за московский клуб хавбек выступает на правах аренды.
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Жоау Мариу готов покинуть «Локомотив» из-за матчей со слабыми соперниками
Metaratings14 апреля в 02:36
Николай Наумов: У Смородской были преференции, она могла платить за престарелых легионеров по 15 млн евро
Спорт день за днем14 апреля в 15:20
Жоау Мариу: «В РПЛ много матчей со слабыми соперниками. Хотел бы поиграть в Испании или Франции»
Sport24.ru14 апреля в 01:58
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
РИА Новости вчера в 08:40
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В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
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В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 08:18
Армия и оружие
ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолец вчера в 18:27
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru вчера в 15:01
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Лишь 1% фанатов киновселенной Marvel пройдёт этот тест
Фильм Про вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости вчера в 12:50
Технологии
В России создали приложение для поиска у себя симптомов коронавируса
В России запустили приложение, которое помогает выявить внешние симптомы болезни и оценить степень вероятности заражения коронавирусом.
URA.Ru вчера в 12:13
Здоровье
Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб вчера в 21:25
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов
Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 23:05
Кино
В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»
Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 13 апреля в 01:26
Общество
В России остался лишь один регион без коронавируса
Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня вчера в 05:38
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Общество
Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера
В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс вчера в 20:23
Общество
Одних животных другим скормит зоопарк из-за коронавируса
Live24 вчера в 07:18
Происшествия
Поронайский стоматолог, заразившийся коронавирусом, работал с людьми
Житель Поронайского района приехал на Сахалин, получил предписание Роспотребнадзора о соблюдении режима в домашней обсервации, однако продолжил заниматься трудовой деятельностью.
АСТВ вчера в 23:24
Политика
Лавров рассказал, как защищает свой организм от коронавируса
В качестве мер защиты от коронавирусной инфекции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал чаще мыть руки.
Общественная служба новостей вчера в 13:30
Здоровье
В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом
Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости 14 апреля в 21:33
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 15:31
Наука
Быстрое таяние ледников Гренландии связали с безоблачной погодой
Резкое сокращение площади ледового покрова Гренландии в прошлом году могло быть связано не только с растущими среднегодовыми температурами, но и с тем, что прошлым летом над островом царила безоблачная погода.
ТАСС Наука вчера в 09:19
Наука
Ученые предупредили об опасных последствиях заражения коронавирусом
Ученые из Калифорнийского университета (США) предупредили, что заразившиеся коронавирусом могут столкнуться с рядом психоневрологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 22:53
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке 13 апреля заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
Чита.Ру 13 апреля в 19:59