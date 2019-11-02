Футбол

Sports.ruSports.ruУфа — Локомотив 1:1

Уфа — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
17′
Эдер
Артем Голубев
52′
59′
Эдер
64′
Рифат Жемалетдинов
67′
Алексей Миранчук
71′
Гжегож Крыховяк
Ловро Бизяк
72′
75′
Бенедикт Хеведес
84′
Ведран Чорлука
85′
Мацей Рыбус
90′
Владислав Игнатьев
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропускает матч 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0, второй тайм). Как отметили в эфире канала «Матч Премьер», это связано с газоном на стадионе «Нефтяник».
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