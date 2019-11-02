Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропускает матч 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0, второй тайм). Как отметили в эфире канала «Матч Премьер», это связано с газоном на стадионе «Нефтяник».

Жоау Мариу не играет с «Уфой» из-за газона стадиона «Нефтяник»

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