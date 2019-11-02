Футбол

Sports.ruSports.ruЖоау Мариу не играет с «Уфой» из-за газона стадиона «Нефтяник»

Уфа — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
17′
Эдер
Артем Голубев
52′
59′
Эдер
64′
Рифат Жемалетдинов
67′
Алексей Миранчук
71′
Гжегож Крыховяк
Ловро Бизяк
72′
75′
Бенедикт Хеведес
84′
Ведран Чорлука
85′
Мацей Рыбус
90′
Владислав Игнатьев
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропускает матч 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0, второй тайм). Как отметили в эфире канала «Матч Премьер», это связано с газоном на стадионе «Нефтяник».
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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