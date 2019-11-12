Футбол

Вести.RuВести.RuЖоау Мариу не поможет «Локомотиву» в нынешнем году

Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца. Португальскому легионеру не понадобится хирургическое вмешательство. Однако Жоау Мариу не сможет выступить в оставшихся матчах осенней части чемпионата России и встречах Лиги чемпионов.
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Представитель «Локомотива»: Попробуем сохранить Мариу

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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
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Матч девятого тура отборочного этапа Евро-2020 Англия – Черногория пройдет 14-го ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
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ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

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Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

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Дата была учреждена в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ в честь признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.
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Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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