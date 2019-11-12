Футбол

Вести.RuВести.RuЖоау Мариу не поможет «Локомотиву» в нынешнем году

Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца. Португальскому легионеру не понадобится хирургическое вмешательство. Однако Жоау Мариу не сможет выступить в оставшихся матчах осенней части чемпионата России и встречах Лиги чемпионов.
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Представитель «Локомотива»: Попробуем сохранить Мариу

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Sport24.ruвчера в 12:54

«Локомотив» попробует сохранить Мариу

Чемпионат10:26

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Sportbox.RU10:57

Жоау Мариу обратился к болельщикам на русском языке в связи со своей травмой

Матч ТВ01:15

«Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу у «Интера»

Bookmaker-ratings.ru11:21
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