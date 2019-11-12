Футбол
Вести.RuЖоау Мариу не поможет «Локомотиву» в нынешнем году
Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца. Португальскому легионеру не понадобится хирургическое вмешательство. Однако Жоау Мариу не сможет выступить в оставшихся матчах осенней части чемпионата России и встречах Лиги чемпионов.
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Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 12:27
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 03:49
Хоккей
Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»
Еще ночью по московскому времени появилась информация, что руководство "Лос-Анджелес Кингз" объявило хоккеисту о том, что он будет в скором времени выведен из состава.
Газета.Ru 15:58
Происшествия
В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН
В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру 09:09
Авто
Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Автоновости дня 01:10
Гаджеты
Motorola опубликовала официальный анонс раскладушки Razr
Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
The GEEK 08:32
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM 11 ноября в 15:40
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians выйдут 24 января
Игромания.ру 10:13
Политика
Путин заявил о избежавшей рецессии России
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:36
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Фигурное катание
Шома Уно рассказал об отчаянии на тренировках Тутберидзе
Японский фигурист, призер Олимпийских игр Шома Уно рассказал о тренировках на стажировке в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт 15:45
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp
Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
РЕН ТВ 11:01
Авто
Subaru Forester для России обновился и подорожал
Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Автоновости дня 04:23
Культура
HBO снимет продолжение сериала «Друзья»
Никакой информации о сюжете и дате выхода нет, но можно предположить, что процесс займет не один год, ведь нужно согласовать графики всех актеров и тщательно поработать над сценарием, который всех устроит.
Комсомольская правда 02:45
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Экономика
Вести.ру: Брэнсон может приобрести 25% авиакомпании «Победа»
«Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала «Победы». Об этом стало известно в августе.
Коммерсантъ 16:39
Авто
Компания Hyundai готовит к дебюту новый седан Aura
Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня вчера в 03:42
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35
Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
ТАСС 12:51
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru 05:59
Гаджеты
Huawei представила российскую версию смартфона Honor 20S
Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.
ITZine.ru 09:09
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Известия 09:54