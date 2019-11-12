«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии. Португалец получил перелом пальца на ноге, сообщается на сайте московского клуба.

Политика Депутаты Мосгордумы требуют проверить прокурора Москвы Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК.

Культура Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.

Происшествия Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.

Происшествия В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.

Политика К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.

Общество Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.

Политика Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.

Общество На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Финансы Минфин снизит долю доллара в ФНБ Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.

Путешествия АТОР: в ноябре власти Египта повысят плату за вылет из страны В Египте в ближайшие дни будет повышен размер сбора на вылет из страны, сообщает АТОР.

Общество Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».

Политика Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.

Футбол «Зенит» заинтересовался полузащитником «Палмейраса» Полузащитник «Палмейраса» Густаво Скарпа имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге, об этом рапортует издание 90min.com.

Политика Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.

Кино «Доктор Сон» провалился в первый день проката Хоррор "Доктор Сон" провалился в первый день американского проката. По некоторым данным, фильм собрал в прокате чуть более 12 млн долларов.

Политика Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.

Авто Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».