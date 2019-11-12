Футбол
Спорт-ЭкспрессЖоау Мариу не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020.
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Получивший травму Мариу на русском языке обратился к фанатам «Локомотива»
Sport24.ru12 ноября в 12:54
Спортивный директор «Локомотива» рассказал о желании клуба сохранить Жоау Мариу
Sportbox.RUвчера в 10:57
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