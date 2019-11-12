Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020.

Жоау Мариу не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах

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