Футбол
Bookmaker-ratings.ruЖоау Мариу не сыграет за Португалию из-за травмы
Сборная Португалии не стала заменять полузащитника. До этого команда лишилась из-за проблем со здоровьем защитников Пепе и Семеду. Напомним, что Португалия сыграет с Литвой, а через три дня встретится с Люксембургом в рамках квалификации Евро-2020.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:25, Вашингтон
Армия и оружие
NI назвал слабое место США в случае войны с Россией
РИА Новости 20:24
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Театры
КПРФ осудила запрет детского спектакля «Чиполлино» в Москве
Ранее стало известно, что спектакль под названием «#рябчиковжуй #новыдержитесь», созданный по мотивам повести «Чиполлино», был запрещен к показу на фестивале любительских театров в Москве из-за политической цензуры.
URA.Ru 16:22
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, кружек, накидок и лото.
News.ru 19:53
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
Пятилетняя девочка пропала из дома в селе на севере Крыма. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Политика Сегодня 10:53
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Экономика
Росстат и Минэкономразвития по-разному оценили рост ВВП России
В среду, 13 ноября, стало известно, что по предварительной оценке Росстата рост ВВП России в третьем квартале 2019 года ускорился до 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Форпост Северо-Запад 10:54
Футбол
Виллиан: «Роналдиньо был лучшим игроком, даже лучше Месси и Роналду»
По мнению игрока, бразилец Роналдиньо в свои лучшие годы был лучше, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Sport24.ru 15:29
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда 11:41
Экономика
Минприроды решило удвоить грузооборот по Севморпути к 2034 году
Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
РБК 08:29
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Армия и оружие
Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа
Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.
Политика Сегодня вчера в 16:30
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика
Трамп сообщил, когда опубликует стенограмму беседы с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, опубликует стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.
Свободная Пресса 20:11
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Космос
Программу миссии на Венеру подготовили в Индии
TV BRICS 11 ноября в 03:23
Политика
Коломойский призвал Украину наладить отношения с Россией
В интервью The New York Times украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой.
Капитал страны 07:55
Наука
Сверхбыстрый лазерный импульс создал неизвестную науке фазу вещества: ученые в растерянности
Экология Регионов вчера в 06:29
Спорт
Ольга Зайцева: «Судебный процесс по „делу Родченкова“ идет»
Спорт-Экспресс 20:25
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Здоровье
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
Ежегодно простудными заболеваниями, по данным Роспотребнадзора, болеют до 40 миллионов россиян, большая часть из них — дети.
Lenta.ru 16:03
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24