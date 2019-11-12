Сборная Португалии не стала заменять полузащитника. До этого команда лишилась из-за проблем со здоровьем защитников Пепе и Семеду. Напомним, что Португалия сыграет с Литвой, а через три дня встретится с Люксембургом в рамках квалификации Евро-2020.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Театры КПРФ осудила запрет детского спектакля «Чиполлино» в Москве Ранее стало известно, что спектакль под названием «#рябчиковжуй #новыдержитесь», созданный по мотивам повести «Чиполлино», был запрещен к показу на фестивале любительских театров в Москве из-за политической цензуры.

Политика В Киеве представили три направления по возвращению Крыма «Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.

Технологии Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, кружек, накидок и лото.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму Пятилетняя девочка пропала из дома в селе на севере Крыма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Происшествия В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Политика В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Экономика Росстат и Минэкономразвития по-разному оценили рост ВВП России В среду, 13 ноября, стало известно, что по предварительной оценке Росстата рост ВВП России в третьем квартале 2019 года ускорился до 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Футбол Виллиан: «Роналдиньо был лучшим игроком, даже лучше Месси и Роналду» По мнению игрока, бразилец Роналдиньо в свои лучшие годы был лучше, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Политика Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.

Экономика Минприроды решило удвоить грузооборот по Севморпути к 2034 году Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Армия и оружие Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Трамп сообщил, когда опубликует стенограмму беседы с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, опубликует стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Политика Коломойский призвал Украину наладить отношения с Россией В интервью The New York Times украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой.

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.