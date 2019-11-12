Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЖоау Мариу не сыграет за Португалию из-за травмы

Сборная Португалии не стала заменять полузащитника. До этого команда лишилась из-за проблем со здоровьем защитников Пепе и Семеду. Напомним, что Португалия сыграет с Литвой, а через три дня встретится с Люксембургом в рамках квалификации Евро-2020.
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