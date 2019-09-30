Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЖоау Мариу рассказал о дружбе с Криштиану Роналду
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о дружбе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Клубам предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.
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Автостат вчера в 06:30
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Опубликован трейлер мини-сериала «Война миров»
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США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
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Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 28 сентября в 07:26
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В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК 18:00
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Происшествия
Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве
Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.
ТВ Центр 12:27
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Мессенджер WhatsApp после 1 февраля 2020 года прекратит работать на смартфонах с операционными системами Android 2.3.7 Gingerbread, iOS 8 и ниже.
Известия 18:35
Киберспорт
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации к MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 28 сентября в 09:00
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Базы ГИБДД оказались основным источником информации для мошенников
Для звонков клиентам банков мошенники чаще всего используют информацию, которую они получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
Pravda.Ru 07:02
Экономика
«МегаФон» рассмотрит возможность переезда в «Москва-Сити»
«Официально о переезде сотрудникам компании не объявляли, но неофициально говорят, что для нас построят здание в Сити и мы переедем года через два», — подтвердил источник в «МегаФоне».
РБК 14:54
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России
Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.
OAnews вчера в 02:09
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
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«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Здоровье
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
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Авто
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Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
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Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Армия и оружие
Авианосец ВМС США попал в окружение китайских кораблей
Авианосец ВМС США "Рональд Рейган", который вошел в акваторию Южно-Китайского моря для повышения милитаризации региона, а также демонстрации военной силы Соединенных штатов, попал в окружение пяти военных кораблей Китая.
Капитал страны вчера в 05:14
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30
Происшествия
В России увеличится размер выплаты по европротоколу
В России с 1 октября максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) увеличится до 400 тыс. рублей.
Известия 06:29
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36