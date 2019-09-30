Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЖоау Мариу рассказал о дружбе с Криштиану Роналду

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о дружбе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Клубам предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жоау Мариу: «Приехал в „Локомотив“ ради возвращения в сборную Португалии»

Евро-футбол.ру10:34

Жоау Мариу: «Главные кандидаты на чемпионство – „Локомотив“ и „Зенит“. Но в России много непредсказуемых команд»

Бомбардир.ру11:28

Жоау Мариу рассказал о дружбе с Криштиану Роналду

Спорт-Экспресс09:30

Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

Sportbox.RU09:57

Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

Матч ТВ09:57

Жоау Мариу: «Хочу поехать на Евро-2020, поэтому я и перешел в „Локомотив“»

Sport24.ru09:47

Футболист «Локомотива» рассказал о дружбе с Роналду

RT на русском10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
Авто

Продажи BMW в России выросли на 17%

Автостат вчера в 06:30
Кино

Опубликован трейлер мини-сериала «Война миров»

iReactor вчера в 20:48
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Авто

Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 28 сентября в 07:26
Общество

В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах

В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК 18:00
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Политика

Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Происшествия

Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве

Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.
ТВ Центр 12:27
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 1 февраля 2020 года прекратит работать на смартфонах с операционными системами Android 2.3.7 Gingerbread, iOS 8 и ниже.
Известия 18:35
Киберспорт

Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации к MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 28 сентября в 09:00
Технологии

Базы ГИБДД оказались основным источником информации для мошенников

Для звонков клиентам банков мошенники чаще всего используют информацию, которую они получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
Pravda.Ru 07:02
Экономика

«МегаФон» рассмотрит возможность переезда в «Москва-Сити»

«Официально о переезде сотрудникам компании не объявляли, но неофициально говорят, что для нас построят здание в Сити и мы переедем года через два», — подтвердил источник в «МегаФоне».
РБК 14:54
Политика

Бабича назначили первым замминистра экономического развития

Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России

Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.
OAnews вчера в 02:09
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия 03:52
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Здоровье

В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 17:52
Авто

У Toyota Camry появился полный привод

Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Гаджеты

Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года

По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens вчера в 04:13
Политика

Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Армия и оружие

Авианосец ВМС США попал в окружение китайских кораблей

Авианосец ВМС США "Рональд Рейган", который вошел в акваторию Южно-Китайского моря для повышения милитаризации региона, а также демонстрации военной силы Соединенных штатов, попал в окружение пяти военных кораблей Китая.
Капитал страны вчера в 05:14
Происшествия

Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Известия 05:30
Происшествия

В России увеличится размер выплаты по европротоколу

В России с 1 октября максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) увеличится до 400 тыс. рублей.
Известия 06:29
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное