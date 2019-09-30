Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЖоау Мариу рассказал о дружбе с Криштиану Роналду

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о дружбе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Клубам предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.
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Футболист «Локомотива» рассказал о дружбе с Роналду

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Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

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