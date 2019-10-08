Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии. Хавбека вызвали в национальную команду на матчи с Люксембургом (11 октября) и Украиной (14 октября). По словам Мариу, ради возвращения в сборную он и решился на переход в российский клуб.

Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив»

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