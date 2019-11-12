Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЖоау Мариу сломал палец на ноге

«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии. Португалец получил перелом пальца на ноге, сообщается на сайте московского клуба.
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