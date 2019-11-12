Футбол
Бомбардир.руЖоау Мариу сломал палец на ноге
«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии. Португалец получил перелом пальца на ноге, сообщается на сайте московского клуба.
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Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
CyberSport.ru вчера в 06:35
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Медведев поручил разобраться с дорожающими во время строительства соцобъектами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться, почему в процессе строительства происходит удорожание соцобъектов в ряде регионов.
Lenta.ru 01:03
Армия и оружие
Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка»), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Известия вчера в 20:10
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия
В Подмосковье сожгли 13 комплексов фиксации нарушений ПДД
Коммерсантъ вчера в 07:26
Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Общество
Выбор проекта дублера Щелковского шоссе в Подмосковье отложили
Разработку проекта дублера подмосковного Щелковского шоссе отложили до середины 2021 года.
РБК 01:16
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Утро.ru вчера в 09:40
Общество
В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города
ANSA напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.
ТАСС вчера в 18:03
Политика
Москва приветствует решение Мексики о политическом убежище Моралесу
Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 00:57
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Хоккей
«Спартак» обыграл ЦСКА впервые за 6 лет
Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета вчера в 08:00
Авто
Новый завод Tesla построят в Берлине
SpeedMe вчера в 22:17
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Компактный седан Hyundai Xcent, выпускаемый в Индии с 2014 года, построен на базе хэтчбека Hyundai Grand i10 – удлиненной версии глобальной модели i10.
SpeedMe вчера в 03:43
Армия и оружие
Первые ракеты с блоком «Авангард» в ближайшие недели встанут на дежурство
В ближайшие недели на опытно-боевое дежурство будут поставлены первые две межконтинентальные баллистические ракеты, которые оснащены ядерным планирующим комплексом «Авангард».
News.ru 00:31
Общество
Штрафы за хулиганство собираются поднять в пять раз
В новом Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения, предусматривающие увеличение штрафов за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах.
Газета.Ru 00:56
Общество
День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд
Южный Федеральный 11 ноября в 23:55
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Экономика
ФАС одобрила прошение «Ростелекома» о консолидации оператора Tele2
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2.
Absolut TV вчера в 13:18
Происшествия
Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку
РБК 11 ноября в 03:46
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал рыдающую дочь к батарее в целях воспитания
Алексей Панин обнародовал в Сети видео, показав жесткие методы воспитания: актер привязал свою рыдающую дочь к батарее, чтобы приучить к чистоте.
Территория новостей вчера в 12:01
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Известия вчера в 09:27