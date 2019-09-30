Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».

Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

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