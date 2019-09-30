Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВЖоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
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Жоау Мариу: «Приехал в „Локомотив“ ради возвращения в сборную Португалии»

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Футболист «Локомотива» рассказал о дружбе с Роналду

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Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

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Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

Матч ТВ09:57

Жоау Мариу: «Хочу поехать на Евро-2020, поэтому я и перешел в „Локомотив“»

Sport24.ru09:47

Жоау Мариу: «После тяжелого периода в карьере мне был нужен такой клуб, как „Локомотив“»

Бомбардир.ру10:18
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Экономика

В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

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Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при России в Сочи

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Серийный Hustler, как ожидается, практически полностью будет повторять концепт-кар.
CarsWeek.ru 07:29
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

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The Last of Us: Part II, Игромир и «Джокер»: лучшее на Игромании за неделю

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Ранее Минфин США ввел санкции в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии.
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Наталья Субботина рассказала, что под давлением руководства уже уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга.
Газета.Ru 11:01
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
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Происшествия

В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником

В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
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Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
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Хоккей

«Адмирал» победил «Сибирь» в КХЛ

Газета.Ru 10:49
Гаджеты

В Сети появились изображения прототипа нового iPhone

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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Общество

Два первых траулера проекта СТ-192 получили имена

Головной и первый серийный большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192, строящиеся на Адмиралтейских верфях для "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК), получили названия.
Sudostroenie.info 09:00
Армия и оружие

Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР

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Политика

В Париже простились с Жаком Шираком

В парижской церкви Сен-Сюльпис простились с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
RT на русском 11:04
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию

Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Общество

Россиянам пообещали возвращение тепла

На текущей неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода — ночами ожидается до 8-13 градусов тепла, днем — 15-18.
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Политика

В МИД обвинили США в развязывании визовой войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" обвинил Соединенные Штаты в развязывании визовой войны.
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Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию

Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако

Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
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Авто

Chevrolet Niva представил новинку в более дешевой комплектации

Популярный в России отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил более дешевую версию SL.
МонаВиста 28 сентября в 02:51
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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