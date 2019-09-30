Лига чемпионов
Матч ТВЖоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»
Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Автоспорт
Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при России в Сочи
Британский автогонщик, пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
iReactor вчера в 09:40
Авто
Suzuki привезет на автосалон в Токио концепт Hustler
Серийный Hustler, как ожидается, практически полностью будет повторять концепт-кар.
CarsWeek.ru 07:29
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.
РБК 28 сентября в 07:33
Игры
The Last of Us: Part II, Игромир и «Джокер»: лучшее на Игромании за неделю
Игромания.ру вчера в 15:52
Политика
США ввели санкции в отношении двух россиян и трех компаний
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии.
Коммерсантъ 10:55
Общество
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Наталья Субботина рассказала, что под давлением руководства уже уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга.
Газета.Ru 11:01
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС 08:36
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Хоккей
«Адмирал» победил «Сибирь» в КХЛ
Газета.Ru 10:49
Гаджеты
В Сети появились изображения прототипа нового iPhone
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
РИА Новости 28 сентября в 10:51
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Общество
Два первых траулера проекта СТ-192 получили имена
Головной и первый серийный большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192, строящиеся на Адмиралтейских верфях для "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК), получили названия.
Sudostroenie.info 09:00
Армия и оружие
Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР
РИА Новости вчера в 09:22
Политика
В Париже простились с Жаком Шираком
В парижской церкви Сен-Сюльпис простились с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
RT на русском 11:04
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Общество
Россиянам пообещали возвращение тепла
На текущей неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода — ночами ожидается до 8-13 градусов тепла, днем — 15-18.
Lenta.ru 03:38
Политика
В МИД обвинили США в развязывании визовой войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" обвинил Соединенные Штаты в развязывании визовой войны.
Ruposters.ru 07:38
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Авто
Chevrolet Niva представил новинку в более дешевой комплектации
Популярный в России отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил более дешевую версию SL.
МонаВиста 28 сентября в 02:51