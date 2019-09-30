Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЖоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
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Жоау Мариу: «Приехал в „Локомотив“ ради возвращения в сборную Португалии»
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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
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WP узнала о поездках генпрокурора США в Европу из-за «рашагейта»
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