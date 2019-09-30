Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.

Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»

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