Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года из-за травмы. Об этом сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо. Футболист травмировался в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). У него диагностирован перелом пальца ноги.

Жоау Мариу выбыл до конца года из-за травмы

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