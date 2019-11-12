Футбол
Спорт-ЭкспрессЖоау Мариу выбыл до конца года из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года из-за травмы. Об этом сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо. Футболист травмировался в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). У него диагностирован перелом пальца ноги.
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