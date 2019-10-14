Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЖоау Мариу выйдет в стартовом составе Португалии на матч с Украиной

Украина — Португалия
2 – 1
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
2 фото
Стали известны стартовые составы Украины и Португалии на матч отбора Евро-2020.
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