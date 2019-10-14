Стали известны стартовые составы Украины и Португалии на матч отбора Евро-2020.

Жоау Мариу выйдет в стартовом составе Португалии на матч с Украиной

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