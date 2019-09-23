Футбол

MetaratingsMetaratingsЖори получил премию Пушкаша за самый красивый гол сезона

Полузащитник «Дебрецена» Даниэль Жори получил премию Пушкаша за самый красивый гол сезона-2018/19. Он забил победный гол через себя в падении в ворота «Ференцвароша» в дебютном для себя матче. Конкурентами у Жори были Лионель Месси из «Барселоны» и Хуан Кинтеро из «Ривер Плейта».
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