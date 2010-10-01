Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЖоржиньо: «Сборная Италии заслужила этот результат»

Италия — Греция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
14′
Пантелис Хацидьякос
27′
Эфтимиос Кулурис
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
39′
62′
Андреас Бухалакис
Жоржиньо
63′
67′
Эфтимиос Кулурис
Анастасиос Донис
75′
Андреас Бухалакис
Димитриос Яннулис
Федерико Бернардески
78′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
79′
80′
Анастасиос Бакасетас
Петрос Манталос
Николо Барелла
Николо Дзаньоло
87′
1 фото
Полузащитник сборной Италии Жоржиньо прокомментировал победу над Грецией и выход на Евро-2020.
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