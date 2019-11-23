Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»

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