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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
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Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я столько лет провел в премьер-лиге»

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Моуринью о 3:2 с «Вест Хэмом»: «Главное было победить, неважно как»

Sports.ruвчера в 09:59

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Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я провел так много лет в Премьер-лиге»

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Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»

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Моуринью: «Тоттенхэму» повезло со мной

Евро-футбол.рувчера в 10:41
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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
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Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости вчера в 04:37
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На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
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В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
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Певица Наталья Ветлицкая заявила, что бывший муж пытался ее убить

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В Китае попросившего убежища в Австралии «шпиона» назвали мошенником

Попросивший у властей Австралии политического убежища якобы китайский сотрудник спецслужб на самом деле является мошенником и ранее уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление, следует из распространенного заявления шанхайская отделения министерства общественной безопасности КНР.
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Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»

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Глава ВМС США отрицает намерения уйти в отставку из-за Трампа

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США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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Финал «Детского Евровидения - 2019» пройдет в Польше

Финал международного конкурса "Детское Евровидение - 2019" состоится в польском городе Гливице в воскресенье, 24 ноября – в шоу примут участие юные исполнители из 19 стран.
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В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах

В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

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