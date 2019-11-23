Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»

Общество Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein и Тилля Линдеманна, которую исполнила группа Lindemann.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Музыка Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса» В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".

Политика Медведев пообещал сохранить советские льготы Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.

Музыка U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.

Происшествия В Королеве произошел пожар в жилом доме Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.