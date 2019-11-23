Футбол
Матч ТВЖозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:28, Ашберн
Общество
Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Аризоне», Прохоркин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 3:2. В составе «королей» гол забил Николай Прохоркин.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Общество
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein и Тилля Линдеманна, которую исполнила группа Lindemann.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Армия и оружие
Око за око: ветеран боевых действий оправдал убийство игиловца в Сирии
Лактионов назвал действия бойцов ЧВК «Вагнера», ликвидировавших террориста запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оправданными.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Музыка
U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет
Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla
Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Происшествия
В Королеве произошел пожар в жилом доме
Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Политика
Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Политика
Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом
Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырехмерным
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили, что жидкие кристаллы помогают рассмотреть мир четырехмерным.