Футбол
Матч ТВЖозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
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Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Политика
Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане, недалеко от Курильских островов Сахалинской области в субботу, 23 ноября.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Шоу-бизнес
«Нельзя столько жрать»: Галкин после ужина с Пугачевой раздавил весы
Наевшись вволю вкусностей, Галкин утром проснулся в прекрасном расположении духа, но вскоре утро омрачили весы.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Футбол
Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Политика
Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования
Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Музыка
Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе
Экономика
Крупные российские компании покидают порты Прибалтики
Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Общество
Составлены правила общения с космонавтами
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
Происшествия
В США три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
Экономика
«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией
Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).