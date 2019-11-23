Футбол
Матч ТВЖозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
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Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я столько лет провел в премьер-лиге»
Спорт-Экспрессвчера в 10:08
Жозе Моуринью: Я по-настоящему был счастлив в первый час матча с «Вест Хэмом»
Советский спортвчера в 10:42
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