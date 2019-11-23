Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»

Общество Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.

Происшествия В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.

Политика Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.

Авто Новая Нива перестанет быть Chevrolet Работы над проектом были приостановлены в 2014 году из-за ухода бренда Chevrolet с российского рынка.

Музыка Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Экономика Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Политика Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.