Футбол
Матч ТВЖозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
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Общество
СМИ идентифицировали бойца с видеозаписи о пытках и казни в Сирии
Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Политика
Лавров потребовал от Японии признания суверенитета России над Курилами
Есть еще одна проблема, связанная с заключением мирного договора между Россией и Японией — это военный союз Токио с Вашингтоном.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Авто
Названы российские цены на новый седан Hyundai Sonata
Стоимость на новый седан стартует от 1,7 до 1,9 миллиона рублей, а модель в базовой комплектации можно заказать только через интернет.
Происшествия
Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка
Убийство воров в законе в Сухуме произошло на глазах маленькой девочки. Видео опубликовал в субботу, 23 ноября, Telegram-канал «Подъем».
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Футбол
«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
Футбол
Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем поединке Серии А с «Аталантой».
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Общество
Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно
Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Армия и оружие
ВСУ за неделю шесть раз обстреляли территорию ЛНР
ВСУ за минувшую неделю шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР.
Технологии
Искусственная кожа погрузит в виртуальный мир
Ученые создали искусственную кожу, которая ощущает прикосновения человека, находящегося за тысячи километров.
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»
Общество