Футбол
РИА НовостиЖозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Руководство "Тоттенхэма" назначило новым тренером клуба Жозе Моуринью, сообщается на официальном сайте клуба. Специалист заменил Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку накануне. Контракт Моуринью рассчитан до конца сезона-2022/23.
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Около 2,5 тысячи жителей Барнаула остались без тепла из-за коммунальной аварии.
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Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Общество
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Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
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Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле
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Экономика
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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
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Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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Родители в Сибири потребовали запретить продажу никотинового мармелада
Внимание к проблеме решили привлечь представители родительской общественности. Они потребовали запретить киоски по продаже снюсов.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Общество
МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
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Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа»
Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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После выхода трейлера фильма с обновлённым дизайном Соника в сети появились слухи, что на редизайн героя студия потратила огромную сумму - $35 млн.
Футбол
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Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.