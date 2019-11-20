Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМоуринью стал главным тренером «Тоттенхэма»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» назначен Жозе Моуринью, сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт с 56-летним специалистом заключен до конца сезона-2022/23. Маурисио Покеттино во вторник 19 ноября покинул пост главного тренера «Тоттенхэма», который занимал с 2014 года.
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Жозе Моуриньо назначен главным тренером «Тоттенхэма»

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