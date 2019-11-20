Футбол
Спорт-ЭкспрессМоуринью стал главным тренером «Тоттенхэма»
Новым главным тренером «Тоттенхэма» назначен Жозе Моуринью, сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт с 56-летним специалистом заключен до конца сезона-2022/23. Маурисио Покеттино во вторник 19 ноября покинул пост главного тренера «Тоттенхэма», который занимал с 2014 года.
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Политика
Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе
1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Спорт
Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Гаджеты
В новом MacBook Pro обнаружили качественную клавиатуру
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Экономика
Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по военным целям в Сирии
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NVIDIA готовит мобильные видеокарты Super-серии
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Шоу-бизнес
Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа
Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Футбол
В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Авто
Автомобили из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок РФ
Автопроизводители из Белоруссии и Казахстана планируют наладить массовые поставки своих автомобилей в Россию к 2021 году.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.