с чего всё началось

Португальский тренер Жозе Моуринью назначен главным тренером лондонского "Тоттенхэма". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор". Контракт действует до конца сезона-2022/23.

Технологии Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Госдума разрешила Путину оставить Садовничего ректором МГУ бессрочно В ноябре 2019 года депутаты Госдумы предложили внести в законопроект поправку, разрешающей ректорам МГУ и СПбГУ оставаться на этой должности неограниченно число раз.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Хоккей Овечкин вновь собрался на Олимпиаду На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.

Экономика Власти РФ разрушают экономику и жизни людей – Михаил Делягин Помимо нестабильности, которая воцарилась в российской экономике, дополнительным негативным фактором оказывается откровенная неадекватность государства, которое отказывается обращать внимание на реальные проблемы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Общество СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.

Политика У самолета Зеленского отказал двигатель Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.

Политика Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.

Здоровье Диетолог предупредила об опасности интервального голодания Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, заявила Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Общество Путин желает увеличить реальные доходы россиян Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Наука Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.

Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.