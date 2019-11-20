Футбол

Вести.RuВести.RuЖозе Моуринью возглавил английский «Тоттенхэм»

Пресс-служба английского клуба "Тоттенхэм Хотспур" объявила о назначении на пост главного тренера команды Жозе Муоринью. Контракт с 56-летним португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.
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«Тоттенхэм» опубликовал фото Моуриньо с клубной футболкой на базе команды

Soccer.ru07:12

Жозе Моуриньо назначен главным тренером «Тоттенхэма»

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Моуринью вообще не подходит «Тоттенхэму». Причин — масса

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Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на клубной базе

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Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

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Опубликовано первое фото Моуринью с футболкой «Тоттенхэма»

Sport24.ru07:14

Моуринью возглавит «Тоттенхэм». Контракт – 2-3 года, зарплата – 13 млн евро (Танкреди Палмери)

Sports.ruвчера в 20:35
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Футбол

КДК РФС вынес решение по массовой драке футболистов в Астрахани

Сегодня состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) российского футбольного союза по поводу массовой драки, которая произошла в матче 18 тура Олимп-Первенства ПФЛ в группе «Юг» между астраханским «Волгарем» и махачкалинским «Легион Динамо».
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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Исполнение бюджета в России идет лучше, чем освоение выделяемых на нацпроекты средств.
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Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
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МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
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Google запустила облачный игровой сервис Stadia

Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
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«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах

Представитель «Газпрома» не стал комментировать по существу риски, связанные с действиями «Нафтогаза».
Lenta.ru 07:09
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
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Сериал по «Властелину колец» уже продлили на второй сезон

Глава Amazon Studios Дженнифер Салке в разговоре с Deadline подтвердила, что компания уже работает над вторым сезоном сериала по «Властелину колец».
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Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе

В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
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Дом Гитлера в Австрии превратят в отделение полиции

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СМИ узнали о переходе хоккеиста «Лос-Анджелес Кингз» в ЦСКА

Накануне «Лос-Анджелес Кингз» выставил Кемпе на драфт отказов.
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На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
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Стал известен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону сообщила состав команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.
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Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
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В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей

МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
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В СНБО Украины заявили о необходимости просить прощения у Донбасса

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В Башкирии объявлена награда за информацию о пропавших детях и их отце

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Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
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Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
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ЧВК Вагнера мешают западным ЧВК

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике В частности, бывший подполковник южноафриканской армии и основатель частной военной компании Black Hawk Дольф Дорфлинг, а также глава компании военной безопасности ОАМ Джон Гартнер заявили, что не смогли конкурировать с ЧВК Вагнера в Мозамбике из-за «денег и политики».
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