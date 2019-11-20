Футбол
Вести.RuЖозе Моуринью возглавил английский «Тоттенхэм»
Пресс-служба английского клуба "Тоттенхэм Хотспур" объявила о назначении на пост главного тренера команды Жозе Муоринью. Контракт с 56-летним португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.
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Футбол
КДК РФС вынес решение по массовой драке футболистов в Астрахани
Сегодня состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) российского футбольного союза по поводу массовой драки, которая произошла в матче 18 тура Олимп-Первенства ПФЛ в группе «Юг» между астраханским «Волгарем» и махачкалинским «Легион Динамо».
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Путин: освоение бюджета идет лучше, чем средств на нацпроекты
Исполнение бюджета в России идет лучше, чем освоение выделяемых на нацпроекты средств.
Политика
Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Технологии
Google запустила облачный игровой сервис Stadia
Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Экономика
«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах
Представитель «Газпрома» не стал комментировать по существу риски, связанные с действиями «Нафтогаза».
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Культура
Новое интервью BTS для журнала Paper
BTS осветили проблему «Break the Internet» в журнале Paper. Ребята настоящие профи в этом деле.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Кино
Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
Кино
Сериал по «Властелину колец» уже продлили на второй сезон
Глава Amazon Studios Дженнифер Салке в разговоре с Deadline подтвердила, что компания уже работает над вторым сезоном сериала по «Властелину колец».
Происшествия
Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе
В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Общество
Дом Гитлера в Австрии превратят в отделение полиции
Хоккей
СМИ узнали о переходе хоккеиста «Лос-Анджелес Кингз» в ЦСКА
Накануне «Лос-Анджелес Кингз» выставил Кемпе на драфт отказов.
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Спорт
Стал известен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира
Женская сборная Украины по биатлону сообщила состав команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Политика
Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую
Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Политика
ЧВК Вагнера мешают западным ЧВК
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике В частности, бывший подполковник южноафриканской армии и основатель частной военной компании Black Hawk Дольф Дорфлинг, а также глава компании военной безопасности ОАМ Джон Гартнер заявили, что не смогли конкурировать с ЧВК Вагнера в Мозамбике из-за «денег и политики».