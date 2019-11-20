Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Тоттенхэм» назначил главным тренером Моуринью

56-летний португальский специалист Жозе Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэма". Контракт с ним заключен до июля 2023 года, сообщает клубная пресс-служба. 19 ноября свой пост покинул Маурисиу Покеттино, который возглавлял команду с 2014 года.
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Жозе Моуриньо назначен главным тренером «Тоттенхэма»

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